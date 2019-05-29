اخبار الرياضة

تنظيم سباق للدراجات العادية بأبو سليم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ينظم مكتب الرياضة ببلدية أبو سليم مساء يوم غداً الخميس سباقاً للدراجات العادية لفئة  الناشئين وذلك بالتعاون مع الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس.

ويأتي هذا السباق ضمن النشاطات الرياضية والشبابية المتنوعة التي يُنظمها ويشرف عليها مكتب الشباب والرياضة ببلدية أبوسليم خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك.

وكانت اللجنة المنظمة لهذا السباق قد عقدت أمس اجتماعاً من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات لإنجاحه وإظهاره بالشكل اللائق.

ومن المتوقع ان تكون المشاركة واسعة لما تتمتع به المنطقة من محبي للعبة الدرجات وأيضا للكثافة السكانية الكبيرة للبلدية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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