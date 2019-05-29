تنظيم سباق للدراجات العادية بأبو سليم

ينظم مكتب الرياضة ببلدية أبو سليم مساء يوم غداً الخميس سباقاً للدراجات العادية لفئة الناشئين وذلك بالتعاون مع الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس.

ويأتي هذا السباق ضمن النشاطات الرياضية والشبابية المتنوعة التي يُنظمها ويشرف عليها مكتب الشباب والرياضة ببلدية أبوسليم خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك.

وكانت اللجنة المنظمة لهذا السباق قد عقدت أمس اجتماعاً من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات لإنجاحه وإظهاره بالشكل اللائق.

ومن المتوقع ان تكون المشاركة واسعة لما تتمتع به المنطقة من محبي للعبة الدرجات وأيضا للكثافة السكانية الكبيرة للبلدية

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