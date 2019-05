أنطونيو كونتي يوقع عقداً للإشراف على تدريب إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني الإيطالي الشهير أنطونيو كونتي، وقع عقداً للإشراف على تدريب إنتر ميلان انطلاقاً من الموسم المقبل.

وذكرت التقارير أن العقد يتضمن حصول كونتي على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وكما أن إنتر، سيعلن رسمياً عن التوقيع مع كونتي قريباً جداً.

ويعود سبب تأخير الإعلان إلى المأساة التي تعيشها عائلة لوتشيانو سباليتي، المدرب الحالي للـ”النيراتزوي”، الذي توفي شقيقه.

هذا ونجح إنتر ميلان في إنهاء الموسم الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” في المركز الرابع، ليحجز مقعداً في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في سياق متصل سبق لكونتي أن خاض تجربة ناجحة في “الكالتشيو”، عندما أشرف على يوفنتوس بين العامين 2011 و2014، وتوج معه بعدة ألقاب محلية.

