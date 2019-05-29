اختتام دوري الصداقة والمحبة بنادي القرضابية

اختتمت بنادي القرضابية الرياضي الثقافي فعاليات دوري الصداقة والمحبة الذي شارك فيه 227 رياضيا من فئتي البراعم والناشئين منهم 18 حارس مرمى وزعوا على 15 فريقا.

وجرت المباراة النهائية بين فريقي رفيق والاتحاد وانتهت بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين لصالح رفيق متحصلا على 18 نقطة وذلك بفوزه في كل المباريات.

وانطلق الدوري بتاريخ الـ6 من رمضان واستمر لمدة 15 يوما فيما حظي حفل الاختتام بمشاركة عدد من قدامى اللاعبين بالنادي وأولياء أمور الرياضيين المشاركين.

وبالتقاء الجيل الجديد بالجيل القديم بنادي القرضابية يسدل الستار على منافسات رمضانية أبرزت عديد المواهب التي ينتظر أن تسطع في سماء الكرة الليبية.

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