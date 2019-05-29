ريال مدريد يقنع مسؤولي تشلسي ببيع هازارد

بعد شد وجذب استمر لقرابة أسبوعين استطاع مسؤولو ريال مدريد إقناع إدارة تشلسي ببيع البلجيكي إيدين هازارد مقابل مبلغ مالي يقدر بحوالي 100 مليون جنيه استرليني إذ سينضم اللاعب للفريق الملكي لمدة أربعة أعوام وبراتب أسبوعي يقدر بحوالي 400 ألف جنيه استرليني.

واضطر تشيلسي للموافقة على بيع هازارد نظرا لانتهاء عقد اللاعب في صيف عام 2020 وعدم رغبته في التجديد ما يعني رحيله بالمجان وخسارة أموال طائلة من قبل الفريق اللندني.

ومن المفترض أن يخوض النجم البلجيكي إيدين هازارد مباراته الأخيرة رفقة تشلسي مساء اليوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي حين يواجه أرسنال في باكو.

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