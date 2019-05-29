ميلان يسعى لخطف مهاجم توتنهام

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن توتنهام الإنجليزي أبلغ مهاجمه الإسباني فيرناندو يورنبتي بأنه خارج خطط الموسم المقبل .

وأوضح موقع “كالتشيو ميركاتو” بأن ميلان الإيطالي يتطلع للتعاقد مع المهاجم الإسباني البالغ من العمر 34 عاماً خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتعويض المهاجم البولندي كريشتوف بيونتيك في حال رحيله .

ويخوض اللاعب آخر مباراة له مع السبيرز في نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيجمع فريقه بليفربول والذي سيلعب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد .

وكان المهاجم الإسباني قد خاض تجربة في الدوري الإيطالي حيث لعب مع يوفنتوس في الفترة من 2013-2015 وتوج معه بالدوري إضافة إلى وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015 ليرحل إلى إشبيلية الإسباني قبل الانتقال إلى توتنهام الإنجليزي ويلعب 34 مباراة في مختلف المسابقات في هذا الموسم حيث سجل 8 أهداف

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