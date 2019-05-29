أذربيجان تكتسى “الأزرق والأحمر”

يشهد ملعب باكو بالعاصمة الإذربيجانية مواجهة مرتقبة عندما يلتقي الجاران الإنجليزيان تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي”اليوروباليغ”

ويعول تشيلسي على نجمه البلجيكي إيدين هازارد الذي قد يهدي البلوز اللقب السادس قبل مغادرته المحتملة إلى ريال مدريد ، فيما سيعول المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري على تجانس خط وسطه بقيادة جورجينهو وكانتي الذي من المحتمل عودته بعد عدم مشاركته في التدريبات الأخيرة بداعي الإصابة.

من الجهة الأخرى يسعى أرسنال لتحقيق البطولة الأهم هذا الموسم والتي ستفتح له باب التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل بعد فشله في الوصول إلى مراده باحتلاله المركز الخامس في البريمرليغ حيث يأمل بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري صاحب الخبرة في المسابقة تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وسيفتقد المدفعجية لخدمات لاعب وسطه الأرميني هينريك ماختاريان في ظل المشاكل السياسية بين بلده وأذربيجان ، فيما سيأمل الفريق أن يواصل المهاجمان لاكازيت وأوباميانغ تألقهما في الفترة الأخيرة .

وسيكون الديربي اللندني بنكهة أوروبية في أولى ألقاب المسابقات الأوروبية في الموسم، فهل سيعيد البلوز الكرة بعد عام ألفين وثلاثة عشر ؟ أم أن مدفع أرسنال سيضرب بقوة في سماء أذربيجان ؟

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