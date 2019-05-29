أوساكا وهاليب تتأهلان لثاني أدوار “رولان غاروس”

تمكنت المصنفة الأولى عالمياً اليابانية نعومي أوساكا من التأهل للدور الثاني من بطولة رولان غاروس بعدما تجاوزت السلوفاكية كارولينا شميدلوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

واستطاعت شميدلوفا تجاوز أوكاسا في المجموعة الأولى حيث كسبتها بسهولة بستة أشواط دون مقابل، قبل أن تغلق اللاعبة اليابانية إرسال منافستها المصنفة التسعين عالمياً في المجموعة الثانية بعد تأخرها بثلاث لصفر لتفوز بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة، لتنجح أوكاسا في كسب المجموعة الثالثة بستة أشواط مقابل شوط واحد لتتأهل للدور الثاني من البطولة.

وتسعى اللاعبة اليابانية صاحبة الواحد والعشرين عاماً من التتويج باللقب الثالث على التوالي في سلسلة البطولات الأربع الكبرى بعد بطولتي أمريكا وأستراليا .

واستهلت الرومانية سيمونا هاليب حملة الدفاع عن لقبها في بطولة رولان غاروس بالفوز على الأسترالية إيلا تومليانوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

ونجحت هاليب في تحقيق الانتصار بالمجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوط واحد، لكنها تأخرت في المجموعة الثانية بستة مقابل ثلاثة بعدما فقدت إرسالها في أكثر من مناسبة، لتسيطر المصنفة الثالثة على المجموعة الأخيرة حيث جاءت من طرف واحد لتحسمها بستة مقابل واحد بالغة الدور الثاني من البطولة .

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