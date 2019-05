نادي برشلونة يسعى لاستعادة نيمار في صفقة مُثيرة للجدل

طفا على السطح مجدداً نبأ إمكانية عودة البرازيلي نيمار إلى برشلونة، بعدما قضى موسمين مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث أكدت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يرغب في استعادة نيمار، وسيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بالمفاوضات.

كما أن برشلونة سيعرض مبلغاً مالياً ولاعبه الفرنسي عثماني ديمبيلي على سان جيرمان، مقابل الظفر بخدمات نيمار البالغ 27 عاماً.

هذا ودأب نيمار على خطف الأضواء منذ رحيله عن برشلونة صيف العام 2017، ولكن ليس بأدائه داخل المستطيل الأخضر، بل بسبب الأنباء التي تروج لها وسائل الإعلام، فتارة تؤكد أن النجم البرازيلي لم يستأنس بالأجواء في باريس ويريد العودة إلى الفريق الكتالوني، وفي أحيان أخرى تتحدث عن قرب انضمام هداف منتخب “السيليساو” لريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة، ولكن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث حتى الآن.

يُذكر أن ديمبيلي، الذي قد يدخله برشلونة في صفقة التعاقد مع نيمار انضم للـ”البلوغرانا” صيف العام 2017 مقابل 125 مليون يورو، لكنه لم ينجح في مهمته الأساسية التي جاء من أجلها إلى “ملعب كامب نو”، وهي تعويض الفراغ الذي تركه نيمار.

