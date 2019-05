بعد موسم هزيل.. نادي ميلان يودع مُدربه غاتوزو ويبحث عن بديل

كشف نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، رسمياً عن استقالة مدربه جينارو غاتوزو من منصب المدير الفني للفريق، بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

حيث وجهت إدارة ميلان الشكر لغاتوزو عبر موقع النادي الرسمي، على قيادة الروسونيري خلال 18 أشهر الماضية، وتدريب النادي خلال فترة صعبة، أدى فيها غاتوزو عمله بشكل مثير للإعجاب، محققاً أكبر عدد من النقاط في الدوري الإيطالي، منذ الموسم (2012 – 2013).

هذا وقال المدير التنفيذي لميلان، إيفان جازيديس:

“لقد تشرفت بالتعرف على غاتوزو على مدار الأشهر الستة الماضية منذ وصولي إلى النادي، لقد منح غاتوزو كل شيء لديه للنادي، وعمل بلا كلل وتحمل المسؤولية كاملة، ووضع النادي فوق كل اعتبار آخر. أريد أن أقول له من أعماق قلوبنا، شكراً لك رينو”.

يذكر أن ميلان تحت قيادة غاتوزو احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي، ليخفق بالتالي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

