النصر يقيم احتفالية الوفاء للأبطال 

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت إدارة نادي النصر، احتفالية تكريمية على أرضية ملعب شهداء بنينا حملت اسم “الوفاء للأبطال” بمناسبة تتويجها بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الماضي.

وأقيمت على هامش الاحتفالية، مباراة استعراضية شارك فيها نجوم فريق النصر من مختلف الأجيال الذي حققوا التتويج في المسابقات المختلفة سواء على مستوى الدوري الليبي أو كأس ليبيا .

وقال لاعب النصر وهدافه السابق التونسي المهدي بن ضيف لـ”أخبار ليبيا 24″: “كان يوم رائع ومميز وبادرة رائعة من إدارة النصر واشكر الجميع سواء الإدارة او اللاعبين أو الجمهور الرائع على هذا الاستقبال”.

وشارك في هذه الاحتفالية شخصيات رياضية أبرزهم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي يونس الكزة ورئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لكرة القدم واللاعب السابق والمحلل عادل الخمسي والمدرب جمال بنور والمدرب جمال بونوارة وعدد كبير من اللاعبين الذين مثلوا النصر في سابق المواعيد، أبرزهم سالم الرواني ومعاذ عبود وجمعة قطيط .

وفي ختام الاحتفالية قامت إدارة نادي النصر بتكريم كل من ساهم في تحقيق البطولات للفريق سواء من مدربين أو إداريين أو لاعبين .

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