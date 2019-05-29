تشديدات أمنية في المحافل الرياضية

بات مسؤولو الرياضة يدققون بشكل كبير للمحافظة على آمن واستقرار أي منطقة يقام فيها حدث رياضي خاصة بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها بعض المباريات في المسابقات العالمية.

وأعلنت السلطات المدريدية مساء الثلاثاء وضع خطة أمنية مشددة لنهائي دوري الأبطال يتم من خلالها إنزال 4700 شرطي ورجل أمن إلى شوارع العاصمة ومحيط ملعب “واندا ميترو وليتانو” الذي سيحتضن النهائي بين ليفربول وتوتنهام.

كما كشف رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد مساء الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة خاصة للتعامل في المخاوف الأمنية في كأس الأمم الافريقية التي ستقام في مصر الشهر المقبل، خاصة بعد الأحداث الإرهبية التي تشهدها مصر بين الحين والآخر، كان آخرها انفجار حافلة سياحية يستقلها سياح من جنوب أفريقيا اصيب على أثرها 12 شخصا في محيط المتحف المصري الكبير.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي في تصريحات صحفية، إن “الأمن يمثل مشكلة كبيرة في العالم وليس فقط في مصر، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن للغاية أن نشعر بهذا،”

وأضاف “دشنت الحكومة المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولأول مرة لجنة أمنية وسيواصلان العمل معا في محاولة لضمان ألا يحدث أي شيء”.

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