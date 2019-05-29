في ليلة البطل.. النصر يحتفل بأبنائه

تقرير| 218

ماحدث في ملعب شهداء بنينا ليلة الثلاثاء لا يمكن وصفه بالكلمات، ولكن الصور ستبقى شاهدة على احتفالية النصر التي أسماها القائمون عليها “احتفالية البطل”.

فالنصر انتصر على الظروف الموسم الماضي عندما أعاد لقب الدوري الممتاز لخزائنه بتشكيلة شابة من أبناء النادي يقودها “لاعب القرن” فوزي العيساوي.

وانتصر النصر على نفسه مرة ثانية عندما تحدى الظروف ذاتها التي أدت إلى توقف الدوري واستغل التوقف ليجمع لاعبين من ليبيا وخارجها ارتدوا أزياء النصر في لمسة وفاء لمشاركة الفريق بالاحتفال بالذكرى الأولى لتتويجهم بالدوري الممتاز.

وحضرت المناسبة أسماء كبيرة منها التونسي المهدي بن ضيف الله، ونجم النصر والأهلي طرابلس السابق أحمد سعد، إضافة إلى الدوليين السابقين سالم الرواني وجمعة قطيط، ولاعبي النصر سابقا معاذ عبود وانيس زغب، كما تم دعوة مدير المنتخب الوطني الأول السابق عادل الخمسي.

ومازاد الاحتفال جمالا صورة الجماهير التي حولت ليل بنغازي إلى نهار بإشعالها الشماريخ احتفالا بفريقها البطل الذي أعاد الفرحة على وجوه جماهيره بعد سنوات من الغياب.

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