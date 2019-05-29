إليكم تفاصيل اجتماع ميسي وجويسب بارتيماو

كشفت صحفة “إس” الاسبانية، مساء الأربعاء، فحوى الاجتماع الذي عقد بين رئيس نادي برشلونة ونجمه ليونيل ميسي والذي أُعلن فيه رسميا عن بقاء إرنستو فالفيردي مدربا للفريق الكتالوني مخالفا الأخبار الصحفية التي راجت في الآونة الأخيرة متحدثة عن مغادرة المدير الفني للفريق والبحث عن بديل.

وكتبت الصحافة العالمية عن إقالة إدترة البلوغرانا للفالفيردي بعد أن عجز عن بلوغ هدف الفريق وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا الغائب عن الخزائن طيلة مواسم عديدة كما أخفق المدرب الاسباني في الظفر بكأس الملك حيث آل اللقب لفالنسيا.

كما كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو اجتمع بنجمه الأرجنتيني ليونيل نيسي قبل نهائي الكوبا دي الري لإصدار قرارات تخص مصير فالفيردي وعودة نيمار دا سيافا للبلوغرانا، حيث تقرر استمرار فالفيردي لموسم 2019-2020 والموافقة على عودة البرازيلي نجم باريس سان جسرمان الفرنسي خاصة أن الأخير أعلن عن استعداده للعودة ضمن الكتيبة الكتالونية في تصريحات عديدة بعد أن رحل عن برشلونة ذاهبا لبارك دو برانس في صفقة بلغت 222 مليون يورو.

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