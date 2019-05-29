إيطاليا واليابان يعبران دور المجموعات بمونديال الشباب

تأهل المنتخبان الياباني والإيطالي إلى الدور الثاني ضمن بطولة كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 عامًا المقامة حاليا في بولندا بعد أن انتهاء اللقاء الذي جمع بينهما بالتعادل السلبي.

وانتظر المنتخب الياباني هذه النقطة التي صعدت به للدور المقبل بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط خلف الأدزوري الذي حسم تأهله قبل الجولة الأخيرة أمام السامواراي بتصدره المجموعة جامعا 7 نقاط في المجموعة الثانية التي ضمت كلا من الإكوادور الذي مازال أمله قائما في العبور كأحسن رابع بينما حسم أمر المكسيك بمغادرة المونديال وعجزت عن تحقيق أي نقطة.

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