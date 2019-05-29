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في ليلة هازارد.. تشيلسي يتوج بـ”يوروبا ليغ”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توّج تشيلسي بلقب “يوروبا ليغ” بفوزه في المباراة النهائية على حساب أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الأذربيجانية باكو وفي ملعبها الأولمبي.

وافتتح الفرنسي أولفييه جيرو باب التسجيل لصالح تشيلسي في الدقيقة 49 قبل أن يعزز الإسباني بيدرو رودريجز تقدم تشيلسي بالهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 65 عزز البلجيكي إيدين هازارد من تقدم تشيلسي بالهدف الثالث قبل أن يتدارك أرسنال تأخره بتقليص الفارق بواسطة النيجيري أليكس أيوبي بعد وصول اللقاء للدقيقة 69.

فرحة أرسنال بهدفه الأول لم تستمر سوى ثلاث دقائق فقط حين أمضى البلجيكي إيدين هازارد على الهدف الرابع لتشيلسي والثاني له ليعلن فريقه بطلا لنسخة هذا الموسم قبل رحيله المرتقب إلى ريال مدريد في الأيام المقبلة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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