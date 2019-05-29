مجدي لـ218: أقترب من “البنزرتي” التونسي

قال مهاجم فريق النصر والمنتخب الوطني خالد مجدي، إنه تلقى عرضين احترافيين من الجزائر وتونس، مبينا أن البنزرتي التونسي تواصل فعليا مع إدارة النصر وأبدى رغبته في الحصول على خدماته وشراء عقده.

وأضاف مجدي، في تصريحات خاصة لـ218، الأربعاء، إن إدارة الفريق التونسي تنتظر رد النصر على عرضها الذي قدم خلال اليومين الماضيين لحسم أمور انتقاله من عدمه.

وعلى غرار عرض البنزرتي التونسي، ذكر مجدي أن فريق اتحاد العاصمة تواصل معه عن طريق وكيل أعمال جزائري للحصول على خدماته ولكنه في الوقت الحالي يركز على عرض فريق البنزرتي باعتباره الأكثر جدية.

ولفت تألق اللاعبين الليبيين في الملاعب العربية في الموسمين الأخيرين انتباه أندية عربية صوب الممتاز خاصة مع توقفه وعدم تحديد مصيره في استكماله هذا الموسم أو إلغائه.

ويعد خالد مجدي من أبرز الأسماء اللامعة في السنوات الأخيرة مع فريقه النصر والمنتخب الوطني إذ يبلغ من العمر 23 عاما، وسطع نجمه منذ انطلاقته في الفئات السنية بنادي النصر وصولا للفريق الأول إضافة للمنتخبات الوطنية السنية.

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