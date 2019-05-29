هازارد يعلن وجهته بشكل نهائي

أعلن نجم منتخب بلجيكا وتشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد أن نهائي لقاء دوري أوروبا كان آخر ظهور له مع ناديه الحالي، معربا عن فرحه بتوقيت الوداع الذي أتى بعد تتويج بلقب مهم للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وصرح البلجيكي بشكل واضح للصحافة بعد موقعة باكو، أن وقت التجديد قد حان وأنها ساعة الوداع دون شك.

وأضاف أنه اتخذ قراره بالانتقال إلى ريال مدريد قبل المواجهة الأوروبية بأسبوعين وقام بإبلاغ إدارة تشيلسي بذلك وهو الآن في انتظار اتفاق إدارة الناديين.

وأكد هازارد أن الأيام المقبلة ستأتي باليقين وأن حب جماهير تشيلسي ستبقى في قلبه للأبد مهما كانت وجهته لأن أول أحلامه كان اللعب في البريمير ليغ وحقق ذلك لمدة سبع سنوات.

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