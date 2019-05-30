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الوداد في ضيافة الترجي في قمة أفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقت الحسم اقترب وفي ليلة الجمعة سيتوج بطل جديد لإفريقيا فهل سيحافظ الترجي على تاجه القاري ويواصل تخزينه في باب سويقة أم أن الوداد يرغب في العودة به إلى كازا معقل الفريق الأحمر.

مباراة الذهاب التي انتهت بهدف لمثله في الرباط شهدت جدلا كبيرا واحتجاجات أكبر من عشاق الوداد وصلت الى تقديم شكوى في الكاف الذي أعلن بدوره عن إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر.

ولكن في تونس يبدو المشهد مختلفا فالتدريبات متواصلة بشكل طبيعي للفريقين المتأهلين للدور النهائي، الترجي تحت قيادة الشعباني يواصل تدريباته المغلقة في الحديقة ب، أما الوداد فاختار ملعب المنزه لإجراء حصصه التدريبية بينما سيكون مسرح المباراة ملعب رادس المكان الذي سيجري فيه أبناء البنزرتي تدريباتهم الأخيرة قبل موقعة الحسم.

60 ألف متفرج سيأتون من كل حدب وصوب، فقيمة الرهان كبيرة والفائز سينصب نفسه ملكا على عرش كرة القدم في القارة السمراء والتكهن بهوية البطل باتت من المستحيلات اليوم فلكل فريق حظوظه كاملة في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ليلة الجمعة في رادس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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