اختتام دوري المرحوم فتحي الحسلوك بصبراتة

اختتم دوري المرحوم فتحي المختار الحسلوك لفئة الناشئين والفئات السنية والذي أقيم بإشراف نادي صقور العلالقة بصبراتة وبحضور مدير مكتب الشباب والرياضة صبراتة ومدير مجلس إدارة نادي صقور العلالقة وبحضور عدد كبير من أولياء أمور الناشئين.

شارك بالدوري 12 فريقا من أندية مدينتي صبراتة والعجيلات وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات حيث ضمت كل واحدة 4 فرق تبارت فيما بينها طيلة 3 أسابيع متتالية على أرضية ملعب نادي صقور العلالقة.

وتوج فريق نادي وفاق صبراتة بكأس الدوري واستمر الدوري لمدة 3 أسابيع متتالية بملعب النادي بعد منافسة كبيرة وأسدل الستار على الدوري بتسليم الكأس وسط احتفالية بسيطة تزينت بأهازيج الناشئين.

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