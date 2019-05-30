اختتام دوري السلام بالقطرون

اختتمت اللجنة المنظمة والمشرفة على دوري السلام لكرة القدم منافسات المسابقة وذلك بعد أن توج فريق المريخ بلقب الدوري الذي انتظم بمنطقة البخي ببلدية القطرون.

وشارك بالبطولة 16 فريقا من مختلف مناطق القطرون إضافة إلى فريق عن الجالية المصرية المقيمة بالمدينة.

المبارة النهائية التي جمعت فريقي المريخ والحكمة انتهت بفوز فريق المريخ بـ7 أهداف مقابل هدف ليحصد بذلك فريق المريخ كأس دوري السلام وسط حضور جماهيري كبير.

وتوج اللاعب السنوسي أبو القاسم من فريق المريخ بجائزة أفضل لاعب في الدوري فيما كان المشهد الختامي من خلال الاحتفالية البسيطة التي نظمها منظمو الدوري.

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