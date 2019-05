أبطال برشلونة القُدامى يُشاركون في مباراة ودية تكريماً للاعب عربي

كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن مجموعة من أساطيره سيشاركون في مباراة ودية بمدنية المحمدية المغربية، يوم التاسع من شهر يونيو المقبل.

حيث قال النادي الكتالوني في تدوينة نشرها عبر حسابه في تويتر:

“أساطير برشلونة يحلون بالمغرب الأسبوع المقبل، لمواجهة فريق شباب المحمدية يوم الأحد 9 يونيو، في ملعب البشير بمدينة المحمدية”.

هذا وتأتي المباراة تكريماً للنجم المغربي السابق، أحمد فرس، أسطورة فريق شباب المحمدية، والهداف التاريخي للمنتخب المغربي.

📍 ¡Los Barça Legends jugarán en Marruecos el 9 de junio!

⚽ Aquí puedes consultar la convocatoria para el tercer amistoso de la temporada 👉 https://t.co/d7hPEg7saB pic.twitter.com/RvqZv5q1vc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 29, 2019

