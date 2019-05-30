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أبطال برشلونة القُدامى يُشاركون في مباراة ودية تكريماً للاعب عربي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

تأتي المباراة تكريماً للنجم المغربي السابق، أحمد فرس. [رويترز]

كشف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن مجموعة من أساطيره سيشاركون في مباراة ودية بمدنية المحمدية المغربية، يوم التاسع من شهر يونيو المقبل.

حيث قال النادي الكتالوني في تدوينة نشرها عبر حسابه في تويتر:

“أساطير برشلونة يحلون بالمغرب الأسبوع المقبل، لمواجهة فريق شباب المحمدية يوم الأحد 9 يونيو، في ملعب البشير بمدينة المحمدية”.

هذا وتأتي المباراة تكريماً للنجم المغربي السابق، أحمد فرس، أسطورة فريق شباب المحمدية، والهداف التاريخي للمنتخب المغربي.

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