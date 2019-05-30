ذات الأذنين تصل مدريد.. وساعة الحسم تقترب 

وصل كأس دوري أبطال أوروبا إلى العاصمة الإسبانية مدريد قبل يومين من المباراة النهائية والتي ستجمع بين ليفربول وتوتنهام.

وصول ذات الأذنين إلى مدريد وتحديدا إلى ملعب واندا ميترو بوليتانو تعني أن ساعة الحسم قد اقترب فكل فريق يرغب في العودة بها إلى معقله إذ يسعى ليفربول لاعتلاء منصة التتويج في دوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر 14 عاما وعيونه على اللقب السادس من خلال موقعة مدريد والتي تعني الكثير للاعبين الذين يبحثون عن تتويجهم الأول أوروبيا إضافة إلى المدرب يورغن كلوب الذي يرغب في كسر لعنة النهائيات بعد فشله في تحقيق اللقب مع بورسيا دورتموند موسم 2012-2013.

من جهته سيبحت توتنهام عن أول القابه في دوري أبطال أوروبا فما قدمه النادي اللندني في هذه النسخة من دوري الأبطال يجعله منافسا حقيقياً وندا قويا لليفربول رغم أسبقية الأخير تاريخياً، لكن بوكتينو ولاعبيه لن يتنازلو بسهولة عن هذا اللقب بعدما استطاعو بلوغ الدور النهائي.

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