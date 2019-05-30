الأهلي يتوج ببطولة الوفاء في نسختها السادسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

توج الأهلي ببطولة مهرجان الوفاء السادس لكرة القدم لقدامى الأندية بعد فوزه في النهائي على حساب التحدي بالانسحاب في المباراة التي احتضنها ملعب خماسيات الأهلي بحي الزيتون .

وانسحب فريق التحدي في الشوط الثاني من المباراة والنتيجة تشير لتقدم الأهلي بهدف مقابل لاشئ .

هذا وتحصل لاعب الهلال خالد بوسعده على كأس هداف البطولة

ونظم مهرجان الوفاء تكريما للراحلين اللاعب الدولي السابق عبد القادر الخطيطي والمهندس صلاح بوقرين، وشارك في فعالياته 10 أندية هي التحدي، والنجم الساحلي، وبنغازي الجديدة، والهلال، والنجمة، والأهلي، والنصر، والسد .

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