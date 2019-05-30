الشطرنجي الحصادي يشارك ببطولة في القاهرة

يتأهب الشطرنجي الليبي يوسف الحصادي للمشاركة في بطولة أرينا الدولية في العاصمة المصرية القاهرة برعاية وإشراف الاتحاد المصري للشطرنج.

وتبدأ البطولة في الرابع من شهر يوليو القادم وتختتم يوم 12 من الشهر ذاته بمكتبة مصر العامة حيث تمنح هذه البطولة تصنيفا دوليا ويتحصل بطلها على رقم تعريف دولي.

ويعد الحصادي الذي لم يتجاوز الـ14 عاما من أبرز المواهب الليبية الشابة في لعبة الشطرنج إذ بدأ مشواره في الشطرنج وهو لم يتجاوز 10 أعوام عام 2013 وشارك في العديد من البطولات المحلية والدولية وحاز على العديد من القلائد.

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