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الشطرنجي الحصادي يشارك ببطولة في القاهرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتأهب الشطرنجي الليبي يوسف الحصادي للمشاركة في بطولة أرينا الدولية في العاصمة المصرية القاهرة برعاية وإشراف الاتحاد المصري للشطرنج.

وتبدأ البطولة في الرابع من شهر يوليو القادم وتختتم يوم 12 من الشهر ذاته بمكتبة مصر العامة حيث تمنح هذه البطولة تصنيفا دوليا ويتحصل بطلها على رقم تعريف دولي.

ويعد الحصادي الذي لم يتجاوز الـ14 عاما من أبرز المواهب الليبية الشابة في لعبة الشطرنج إذ بدأ مشواره في الشطرنج وهو لم يتجاوز 10 أعوام عام 2013 وشارك في العديد من البطولات المحلية والدولية وحاز على العديد من القلائد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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