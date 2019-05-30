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مباراة ودية تجمع نجوم كرة السلة في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستضيف قاعة نادي الهلال للألعاب الرياضية مساء الأحد المقبل مباراة ودية تجمع نجوم كرة السلة بمدينة بنغازي سواء من الجيل السابق أو الحالي في تمام الساعة 11 مساء.

وتضم المباراة ثلة من أبرز أسماء كرة السلة الليبية يتقدمهم الدولي يحى الشكماك، والأخوين خالد وأمجد الأوجلي، ولاعب النصر والأهلي بنغازي السابق محمد الوحيشي، ونجما كرة السلة سابقا مع فريق النصر عمران شبش وهاني زعطوط.

ولجأ لاعبو كرة السلة في ليبيا إلى إقامة المباريات الودية عقب تعذر استكمال مباريات الدوري هذا العام بعد توتر الأوضاع الأمنية منذ شهر أبريل الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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