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فريق المروج يلتقي السد ببطولة بنغازي التنشيطية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواجه فريق المروج مساء اليوم على أرضية ملعب بنينا في تمام 11:30 مساء فريق السد ضمن مباريات بطولة بنغازي التنشيطية التي ينظمها نادي السواحل ويشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بمدينة بنغازي.

ولعب المروج مباراة أمام الهلال وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ثم تفوق على فريق الطيران في المباراة الثانية بنتيجة عريضة وصلت لخمسة أهداف دون مقابل.

وفي حال فوز المروج في هذه المباراة فإنه سينتقل رسميا للمنافسة على اللقب حيث سيلتقي فريق نجوم السلماني في اللقاء النهائي لتحديد هوية بطل هذه الدورة التنشيطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تحريف القرأن وضرب بصواريح الطيران الحربي على ساحاتهم وسجودهم على نجاساتهم ـ الامر موجه لعاءالا ت ضحايا طيران الحلف الصهيوني وواثخانهم وكفرهم االذي لم يراعي حدود الدين ـ وحدود العرف أو قيمه ـ بالطيران ـ والتحريف الذي تعمدت به قلوبهم

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