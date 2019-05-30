فريق المروج يلتقي السد ببطولة بنغازي التنشيطية

يواجه فريق المروج مساء اليوم على أرضية ملعب بنينا في تمام 11:30 مساء فريق السد ضمن مباريات بطولة بنغازي التنشيطية التي ينظمها نادي السواحل ويشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بمدينة بنغازي.

ولعب المروج مباراة أمام الهلال وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ثم تفوق على فريق الطيران في المباراة الثانية بنتيجة عريضة وصلت لخمسة أهداف دون مقابل.

وفي حال فوز المروج في هذه المباراة فإنه سينتقل رسميا للمنافسة على اللقب حيث سيلتقي فريق نجوم السلماني في اللقاء النهائي لتحديد هوية بطل هذه الدورة التنشيطية.

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