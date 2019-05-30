كونتي مدربا للإنتر في انتظار تقديمه

بات إعلان الإنتر عن مدربه الجديد الإيطالي أنطونيو كونتي وشيكا حيث سيشرف مدرب يوفنتوس وتشلسي سابقا على حظوظ رابع الدوري الإيطالي الموسم الماضي لفترة زمنية تصل لثلاث سنوات وبراتب يقدر بحوالي 12 مليون يورو.

وفك الإنتر صباح اليوم ارتباطه بمدربه سباليتي وأعلن رحيله عن الفريق بعد موسمين تولى فيهما زمام الأمور وقاد الفريق إلى التأهل لدوري الأبطال بعد سنوات من الغياب.

ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن كونتي من المنتظر أن يتخلى عن مجموعة من الأسماء في الفريق الحالي أبرزها البرتغالي جواو ماريو والإسباني بورخا فاليرو.

ويسعى الإنتر لإجراء تحسينات كبيرة في فريقه كي يستعيد مكانته في إيطاليا وأوروبا بعد سنوات مر فيها الفريق بمخاض إداري عسير أجبره على الابتعاد عن المنافسة.

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