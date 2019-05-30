راموس ينهي الجدل ويقرر البقاء في مدريد

قرر المدافع الإسباني سيرجيو راموس البقاء رفقة ريال مدريد الموسم القادم ليضع حدا للشائعات التي تحدثت عن خروجه بسبب بعض المشاكل التي افتعلها مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز على خلفية خروج ريال مدريد المدوي من دوري الأبطال أمام آياكس آمسترادم الهولندي الموسم الماضي.

وقال راموس في المؤتمر الصحفي الذي عقده خصيصا عن هذا الموضوع إنه يرغب في البقاء مع ريال مدريد حتى نهاية مسيرته الكروية.

وأضاف أيضا أنه اجتمع مع بيريز بشكل منفرد ومطول ووضع النقاط على الحروف بشأن استمراره، كما لم يفند راموس الأخبار التي تحدثت عن حصوله على عرض ضخم من الصين.

ويرتدي سيرجيو راموس قميص ريال مدريد منذ عام 2005 حتى يومنا هذا ويرتبط بعقد يجمعه مع الفريق الملكي حتى صيف عام 2021.

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