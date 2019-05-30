تيباس يفتح النار على السيتي والبي آس جي

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني ناديَي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان متهما إياهما بالاحتيال المادي في كرة القدم مطالبا الاتحاد الأوروبي بالتصدي لهما ووقف هذه الممارسات في أقرب وقت ممكن.

وسيتم استبعاد الفريق الإنجليزي السيتي من دوري أبطال أوروبا الموسم القادم من قبل الويفا في حال ثبتت عليه تهم خرق قوانين اللعب المالي النظيف.

يشار إلى أن صحيفة “دير شبيغل” الألمانية كانت قد كشفت في مارس الماضي عن مجموعة ملفات تضم عددا من المراسلات الإلكترونية تم تسريبها من خلال الموقع الشهير “فوتبول ليكس” تؤكد أن السيتي خالف بشكل واضح العائدات المالية التي تخص عقود الرعاية

واتهم تيباس نادي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بإفساد كرة القدم وأبدى قلقه إزاء الأمر موجها نداء للويفا بإيجاد حل سريع لما يمثله من خطر محدق على الدوريات الكبرى والصغرى في أوروبا.

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