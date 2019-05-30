مهرجان أهداف في مباراة النرويج وهندوراس

قسا منتخب شباب النرويج على نظيره الهندوراسي بإمطار شباكه بـ 12 هدفا مقابل لا شيء وأبقى على حظوظه بالتأهل للأدوار المقبلة من كأس العالم للشباب تحت 20 ستة المقام حاليا في بولندا.

واستحوذ اللاعب النرويجي إيرلينج براوت هالاند على نصيب الأسد في زيارة الشباك إذ استطاع دك مرمى الخصم 9 مرات في الدقائق (7، 20، 36، 43، 50، 67، 77، 88، 90) رغم صيامه عن التسجيل خلال المواجهتين الماضيتين في المونديال.

وأحرز ليو شكيري أوستيجارد وينز هاوجيه وإيمان ماركوفيتش في الدقائق (30، 46، 82)، باقي أهداف منتخب النرويج.

ويحتل إيرلينج صدارة ترتيب هدافي المسابقة حتى هذه اللحظة كما أصبح أوّل لاعب يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة منذ انطلاق البطولة إلى اليوم.

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