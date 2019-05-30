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مهرجان أهداف في مباراة النرويج وهندوراس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قسا منتخب شباب النرويج على نظيره الهندوراسي بإمطار شباكه بـ 12 هدفا مقابل لا شيء وأبقى على حظوظه بالتأهل للأدوار المقبلة من كأس العالم للشباب تحت 20 ستة المقام حاليا في بولندا.

واستحوذ اللاعب النرويجي إيرلينج براوت هالاند على نصيب الأسد في زيارة الشباك إذ استطاع دك مرمى الخصم 9 مرات في الدقائق (7، 20، 36، 43، 50، 67، 77، 88، 90) رغم صيامه عن التسجيل خلال المواجهتين الماضيتين في المونديال.

وأحرز ليو شكيري أوستيجارد وينز هاوجيه وإيمان ماركوفيتش في الدقائق (30، 46، 82)، باقي أهداف منتخب النرويج.

ويحتل إيرلينج صدارة ترتيب هدافي المسابقة حتى هذه اللحظة كما أصبح أوّل لاعب يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة منذ انطلاق البطولة إلى اليوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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