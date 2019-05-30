هل سينجح توتنهام في جذب داكسلر للبريمييرليغ؟

شارفت مدة بقاء الألماني جوليان دراكسلر مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان على الانتهاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن عيون الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير على لاعب الوسط الألماني ويريد أن يضمه إلى صفوفه بشكل رسمي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب نفس المصدر فإن السبيرز يسعى لإيجاد بديل للاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن الذي سينضم لكتيبة ريال مدريد الأسباني.

وتتمثل خطة باريس سان جيرمان ببيع الدولي الألماني دراكسلر لاستقدام نجم آخر في الفريق وبنفس الوقت تحقيق ربح مادي من هذه الصفقة.

الجدير بالذكر أن راتب جوليان ديكسلر السنوي يبلغ 8 ملايين يورو وهو من الأسباب التي ستجعل من رحيله إلى لندن والالتحاق بتوتنهام أمرا صعبا نظرا لراتبه المرتفع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية