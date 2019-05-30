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أغويرو: الأرجنتين المرشح الأبرز للقب كوبا أمريكا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد لاعب منتخب الأرجنتين النجم سيرجيو أغويرو أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده للظفر ببطولة كوبا أمريكا التي ستقام في 14 من يونيو المقبل في البرازيل.

وطمأن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي محبي التانغو على صحته وحضوره الكامل واستعداده لهذه المسابقة القارية خاصة أنه لم يتعرض لإصابات خلال الموسم الكروي الحالي.

وأضاف أغويرو خلال مؤتمر صحفي عقد في الأرجنتين أن منتخب راقصي التانغو هو المرشح الأبرز للفوز بالكأس وأن المجموعة بأكملها تعرف جيدا ما عليها تقديمه والمضي قدما في الأدوار وصولا للنهائي.

وتحدث لاعب الأرجنتين عن نجم منتخبه ليونيل ميسي وأكد أن حضوره ضمن القائمة ضروري ولا أحد يتمنى خسارته خاصة أن البرغوث شغوف بالمنتخب الوطني ملمحا في كلامه للذين ينتقدون نجم الكتلان على أدائه مع راقصي التانغو وغياب التتويجات في عهده.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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