اختتام دوري الحميضة في بنغازي

اختتمت منافسات دوري الحميضة بمدينة بنغازي، الخميس، بلقاء جمع بين الأهلي والنصر حيث فاز الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحمل يوم الاختتام شعار “الرياضة أخلاق محبة تنافس”، حيث استمر الدوري طيلة أيام الشهر الفضيل في أجواء تنافسية مميزة وعرفت لجنة التنظيم كيف تخرج بالمسابقة إلى بر الأمان وتنهيها على أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن الفرق التي شاركت في البطولة الرمضانية حملت أسماء أندية الدوري الممتاز وتشهد المدينة في كل سنة من هذه الأيام المباركة دوريات في كرة القدم وغيرها من الرياضات الأخرى مثل الكرة الطائرة وتنس الطاولة والبلياردو.

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