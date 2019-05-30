اخبار الرياضة

اختتام دوري الحميضة في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت منافسات دوري الحميضة بمدينة بنغازي، الخميس، بلقاء جمع بين الأهلي والنصر حيث فاز الأول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحمل يوم الاختتام شعار “الرياضة أخلاق محبة تنافس”، حيث استمر الدوري طيلة أيام الشهر الفضيل في أجواء تنافسية مميزة وعرفت لجنة التنظيم كيف تخرج بالمسابقة إلى بر الأمان وتنهيها على أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن الفرق التي شاركت في البطولة الرمضانية حملت أسماء أندية الدوري الممتاز وتشهد المدينة في كل سنة من هذه الأيام المباركة دوريات في كرة القدم وغيرها من الرياضات الأخرى مثل الكرة الطائرة وتنس الطاولة والبلياردو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك