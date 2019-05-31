اليونسيف تستهدف “تنمية” الشباب واليافعين في “ليبيا”

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” والهيئة العامة للشباب والرياضة في ليبيا على خطة عمل لمدة عامين لدعم برامج الشباب واليافعين في عدة بلديات، خلال الفترة من 2019 إلى 2020

وستعمل الوزارة واليونيسيف على تدريب الشباب والشابات على القيادة التحولية ومهارات الريادة اللازمة لمشروعاتهم الاجتماعية والمستهدفة في 24 بلدية، كما تتضمن خطة العمل عدد من المشاريع التي من شأنها بناء قدرات الشباب

ونشرت صفحة اليونسيف الخاصة بليبيا هذا الخبر مرفقا بهاشتاق يحمل عنوان #جيل_بلا_حدود، لتمكين الشباب وتسخير طاقاتهم ومواهبهم لتحويل واقعهم إلى عالم من الفرص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية