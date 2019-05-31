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الهلال يطالب بالمشاركة في البطولة العربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب نادي الهلال اتحاد الكرة بالاحتكام لآخر نسخة من مسابقتي الدوري والكأس عندما يبدأ ترشيحاته للأندية المشاركة في البطولات العربية والأفريقية بصفته وصيف آخر نسخة من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.

وأشار نص البيان المقدم من قبل مجلس إدارة النادي والموجه إلى اتحاد الكرة بأنه في حال تم إلغاء مسابقتي الدوري والكأس في نسخة هذا الموسم فإن النادي لن يتخلى عن حقه في المشاركة بالبطولة العربية.

وتشير بعض المصادر المقربة من الاتحاد العربي لكرة القدم بأنه ينوي فعليا ترشيح ناديي الأهلي والنصر لخوض غمار نسخة الموسم القادم والتي ستحمل اسم الملك محمد السادس، ملك المغرب وعلاوة على تسمية البطولة ستحتضن المغرب المباراة النهائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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