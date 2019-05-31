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المروج يتأهل إلى نهائي بطولة بنغازي التنشيطية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل فريق المروج إلى المباراة النهائية ببطولة بنغازي التنشيطية التي ينظمها نادي السواحل ويشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي بعد فوزه على حساب السد مساء الأمس بملعب بنينا بهدفين دون مقابل.

وجاء هدفا المروج بواسطة إقدورة الجحاوي والساعدي سلامة لينتقل الفريق للمباراة النهائية لمواجهة نجوم السلماني مساء الأحد في تمام الساعة الـ11 ليلا.

وسجل فريق المروج أثناء مشاركته ببطولة بنغازي التنشيطية نتائج إيجابية بتعادله مع الهلال بهدفين لمثلهما وفوزه في مباراته الثانية على حساب الطيران بـ5 أهداف دون رد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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