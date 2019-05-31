 الترجي يستضيف الوداد في إياب نهائي أبطال أفريقيا

يطمح الترجي لتتويج ثان على التوالي حين يدخل مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام ضيفه الوداد المغربي اليوم الجمعة متسلحا بعاملي الجمهور أولا باعتباره لعب دورا كبيرا في فوز الفريق بلقب الموسم الماضي أمام الأهلي المصري وثانيا بتعادله الإيجابي خارج أرضه في لقاء الذهاب بهدف لمثله ما يجعل جميع الظروف متاحة لتحقيق الفريق التونسي للقبه الرابع في تاريخ دوري أبطال إفريقيا.

بينما في الجهة المقابلة الفريق المغربي الذي انتعش بقدوم البنزرتي وحجز لنفسه مكانا في النهائي الثاني له في ظرف 3 سنوات يسعى جاهدا لتحقيق اللقب وتجاوز هفوة الذهاب التي شهدت عديد الاحتجاجات ما ترتب على ذلك إيقاف للحكم المصري جهاد جريشة لـ6 أشهر.

النهائي الإفريقي العربي للموسم الثالث على التوالي بين الثالث للوداد والرابع للترجي والجزئيات البسيطة دائما ما تلعب دورا رئيسا في تحديد البطل، بطل إن توج سينتقل إلى نهائيات مونديال الأندية وسينصب نفسه ملكا على عرش الكرة الإفريقية لعام قادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية