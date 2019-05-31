بطولة “يا بلادي” تصل محطتها الأخيرة

تختتم مساء الأحد المقبل بطولة “يا بلادي” لكرة القدم لقدامى الرياضيين المقامة بمنطقة أبوهريدة بالعاصمة طرابلس حيث سيجمع اللقاء النهائي فريقي قدامى أبو سليم وقدامى فريق المجد على أرضية ملعب مدرسة المنار لكرة القدم الخماسية.

وبالرجوع إلى مشوار الفريقين في منافسات البطولة فقد تأهل فريق أبو سليم للمباراة النهائية عقب فوزه على الأهلي طرابلس بـ3 أهداف مقابل هدف أما فريق المجد فتأهل للقاء النهائي عندما تجاوز فريق حي الانتصار بنتيجة وصلت لـ4 أهداف مقابل هدف.

وتصل البطولات الرمضانية في مختلف المناطق الليبية إلى مراحلها الأخيرة تزامنا مع نهاية الشهر الفضيل حيث عاشت المدن الليبية إقبالا على تنظيم البطولات وحققت نجاحا ورواجا كبيرين.

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