فرعي بنغازي لكرة القدم يختتم نشاطه

أنهى الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي مسابقاته هذا الموسم ونظم احتفالية جمعت لفيفا من الرياضيين القدامى والإداريين وكرم خلالها أبطال مسابقات الدرجات الأولى والثانية والثالثة والفئات السنية والمتوجين بلقب بطولة كرة القدم داخل الصالات.

ولم يقتصر تكريم الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي على الفرق المتوجة بل ضم الشخصيات التي ساهمت في نجاح مسابقاته وقام بتكريمها أيضا.

وحضر رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني الاحتفال وأثنى على جهود القائمين على فرعي بنغازي لكرة القدم باختتام نشاطهم لهذا الموسم في جميع الفئات والدرجات.

ويشرف الاتحاد الفرعي بنغازي لكرة القدم أثناء شهر رمضان على إقامة بطولة بنغازي التنشيطية والتي نظمت بفكرة من قبل إدارة نادي السواحل.

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