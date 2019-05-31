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كونتي مدربا لإنتر ميلانو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد إنتر ميلانو رسميا مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ليتولى تدريب الفريق خلفا للمدرب لوتشيانو سباليتي والذي أقيل من منصبه يوم أمس .

وأوضح النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي بأنه سيبدأ فصلا جديدا مع مدرب جديد يعد من أبرز المدربين على الساحة الأوروبية والعالمية حيث سيحل المدرب صاحب التسعة والأربعين عاما بدلا عن سباليتي والذي رحل عن الفريق رغم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلال المركز الرابع في الدوري.

ويأمل إنتر ميلانو المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل والتأهل إلى الأدوار المتقدمة بدوري أبطال أوروبا ، حيث خرج النيراتزوري من الدور الأول للمسابقة الموسم الماضي، وكان المدرب الإيطالي قد انفصل عن تدريب تشيلسي الإنجليزي في عام ألفين وثمانية عشر حيث أحرز معهم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام ألفين وسبعة عشر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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