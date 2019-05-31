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الأرجنتين تواصل تحضيرات “كوبا أمريكا” 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى المنتخب الأرجنتيني حصته التدريبية الثانية بمعسكره في بيونس أيرس تحضيرا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا والتي تحتضنها البرازيل منتصف يونيو المقبل.

وخاض الألبيسيليستي تدريباته بوجود أبرز نجومه يتقدمهم قائد المنتخب ليونيل ميسي وهداف مانشستر سيتي كون أغويرو ولاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا، ويغيب عن تدريبات التانغو لاعبو ريفربلايت وبوكاجونيورز لارتباطهم بأنديتهم حيث سيخوض رفقاء المدرب ليونيل سكالوني مباراة ودية استعداداية الأسبوع المقبل أمام منتخب نيكاراغوا قبل السفر إلى البرازيل للمشاركة في كوبا أمريكا.

وتستهل الأرجنتين مشاركتها في البطولة في الخامس عشر من يونيو المقبل بمواجهة كولومبيا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية قبل مواجهتها البارغواي في التاسع عشر من نفس الشهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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