“كيروش” يعلن قائمة كولومبيا في كوبا أمريكا 

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الكولومبي اختياره ثلاثة وعشرين لاعبا لقائمة المنتخب التي ستخوض غمار بطولة كوبا أمريكا والتي تحتضنها الملاعب البرازيلية .

وجاء على رأس قائمة المنتخب الكولومبي المهاجم المخضرم راداميل فالكاو إضافة إلى لاعب الوسط خاميس رودريغيز والذي ستنتهي فترة إعارته من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ الأيام المقبلة.

واستدعى كيروش جناح يوفنتوس الإيطالي خوان كوادرادو رغم الإصابات التي تعرض لها الموسم الماضي وحارس نابولي الإيطالي ديفيد أوسبينا، كما قدم المدرب البرتغالي الدعوة للاعب جينك البلجيكي جون لوسيمي ولاعب باتشوكا المكسيكي إدوين كاردونا ، وستلعب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخب التانغو الأرجنتيني.

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