دجوكوفيتش وديل بوترو يتقدمان في “رولان غاروس” 

تأهل المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور الثالث ضمن بطولة رولان غاروس المفتوحة للتنس بعدما تجاوز السويسري هنري لاكسونن بثلاث مجموعات دون مقابل.

واستطاع دجوكوفيتش حسم المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوط واحد، ليتخطى اللاعب الصربي عقبة لاكسونن في المجموعة الثانية بستة مقابل أربعة، ليقضي دجوكوفيتش على آمال اللاعب السويسري بعدما خسر إرساله في أكثر من مناسبة بستة أشواط لثلاثة ليتأهل المصنف الأول إلى الدور الثالث من البطولة ويضرب موعدا مع الإيطالي سلفاتوري كروسو والذي تمكن من إقصاء الفرنسي جيل سيمون بثلاث مجموعات دون رد.

من جانبه تأهل المصنف التاسع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو إلى الدور الثالث من البطولة بعدما تجاوز الياباني يوشيتو نيشوكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وسيطر اللاعب الياباني على المجموعة الأولى ليضمنها بسبعة أشواط مقابل خمسة بعد شوط كسر التعادل ، لكن ديل بوترو تمكن من كسب المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل أربعة، ليتقدم المصنف التاسع في المجموعة الثالثة بسهولة بستة أشواط مقابل شوطين ، لكن نيشوكا عاد ليعادل النتيجة في المجموعة الثالثة بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة إلا أن ديل بوترو تمكن من حسم المباراة في المجموعة الأخيرة والحاسمة بستة أشواط لشوطين ليتأهل حامل لقب بطولة الولايات المتحدة عام ألفين وتسعة للدور الثالث حيث سيلتقي مع الأسترالي جوردان تموسون والذي تخطى عقبة الكرواتي إيفو كارلوفيتش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية