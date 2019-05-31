مدريد جاهزة لاحتضان نهائي أبطال أوروبا

أنهت الشرطة الإسبانية تحضيراتها لتأمين نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيجمع بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين والذي سيحتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وبدأت تحضيرات الشرطة حيث نشر أكثر من أربعة آلاف شرطي في محيط وداخل ملعب النهائي إضافة إلى تجمع المشجعين وأغلب مناطق العاصمة الإسبانية.

وتم تقديم كأس البطولة في مناطق المشجعين وأمام ملعب واندا ميتروبوليتانو حيث قدمه سفير النهائي المهاجم الإسباني السابق فيرناندو موريانتيس.

ويعد نهائي الأبطال ثاني تحد كبير للشرطة الإسبانية في الستة أشهر الأخيرة بعد نهائي كوبا ليبرتادورس والذي جمع بين ريفربليت وبوكاجونيورز الأرجنتيين.

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