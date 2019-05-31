ريفربليت أبطالا لـ “ريكوبا سود أميريكانا”

توج ريفربليت بلقب كأس السوبر لاتحاد أمريكا الجنوبية بعدما تغلب على أتلتيكو برانينسي البرازيلي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب المونيمونتال في العاصمة بيونس أيرس.

افتتح لوكاس براتو التسجيل في الدقيقة الرابعة والستين من علامة الجزاء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو ليعود اللاعب ذاته لتسجيل الهدف الثاني لبطل كوبا ليبرتادورس في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة قبل أن ينهي ماتياس سواريز طموحات الفريق البرازيلي ويسجل الهدف الثالث في آخر أنفاس المباراة لتنتهي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعدما استطاع أتلتيكو برانينسي الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

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