فرعي بنغازي لكرة القدم يختتم نشاطاته

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتم الاتحاد الفرعي لكرة القدم جميع نشاطه لهذا العام بكل نجاح.

وبمناسبة ختام نشاطاته نظم احتفالية بصالة كورنتيا بمدينة بنغازي حضرها عدد كبير من الشخصيات الرياضية والاعتبارية ومن ضمن الحاضرين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة سالم بو زريدة، ورئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، وعدد من أعضاء الاتحاد الليبي، إضافة إلى عدد من رؤساء الاتحادات الفرعية ورؤساء أندية بنغازي والمناطق المجاورة لها .

وكرم الاتحاد الفرعي كل الفرق التي حققت بطولات الموسم المنقضي والتي حققت كؤوس الدرجات الأولي والثانية والثالثة ومسابقات الفئات السنية براعم وآمال وأواسط إضافة إلى بطل كرة القدم داخل الصالات .

وكرم الاتحاد من خلال احتفاله كل الشخصيات والمؤسسات التي كان لها دور في نجاح الأنشطة التي اشرف عليها الاتحاد الفرعي .

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