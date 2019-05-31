اخبار الرياضة

نجوم الكرة يشاركون في مباراة استعراضيه في اجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتضن ملعب نادي التعاون الخميس مباراة استعراضية ضمن فعاليات دوري المرحوم عيسى الكاسح .

وجمعت المباراة فريق أصدقاء المرحوم ” سالم الفيتوري ” وفريق أصدقاء المرحوم ” عيسى الكاسح ” .

وشهدت المباراة مشاركة عدد من نجوم كرة القدم من مدينة بنغازي وأجدابيا تقدمهم فوزي العيساوي، وعلي البشاري، ومحمد عبدالسلام الشبه، إضافة إلى مشاركة أبرز لاعبي فريق التعاون في الثمانينات والتسعينات .

وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير وسط أجواء من الفرح والبهجة

هذا وقام منظمو المباراة ب تكريم نجوم الكرة الليبية وأسرة المرحوم عيسي الكاسح و أسرة المرحوم سالم الفيتوري وأسرة المرحوم رشيد خطاب.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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