نجوم الكرة يشاركون في مباراة استعراضيه في اجدابيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتضن ملعب نادي التعاون الخميس مباراة استعراضية ضمن فعاليات دوري المرحوم عيسى الكاسح .

وجمعت المباراة فريق أصدقاء المرحوم ” سالم الفيتوري ” وفريق أصدقاء المرحوم ” عيسى الكاسح ” .

وشهدت المباراة مشاركة عدد من نجوم كرة القدم من مدينة بنغازي وأجدابيا تقدمهم فوزي العيساوي، وعلي البشاري، ومحمد عبدالسلام الشبه، إضافة إلى مشاركة أبرز لاعبي فريق التعاون في الثمانينات والتسعينات .

وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير وسط أجواء من الفرح والبهجة

هذا وقام منظمو المباراة ب تكريم نجوم الكرة الليبية وأسرة المرحوم عيسي الكاسح و أسرة المرحوم سالم الفيتوري وأسرة المرحوم رشيد خطاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24