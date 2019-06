مباراة مُثيرة للجدل تنتهي بإعلان فوز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا

أحرز فريق الترجي الرياضي التونسي، مساء الجمعة لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.

حيث جاء تتويج الترجي باللقب بعد انسحاب الوداد البيضاوي المغربي ورفضه استكمال إياب نهائي أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي برادس.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

هذا وجاءت الدقيقة 41 لتشهد هدف التقدم للترجي عبر الجزائري يوسف بلايلي عندما تهيأت له الكرة على حدود منطقة الجزاء سددها قوية في الشباك.

كما لم يتمكن لاعبو الفريق الودادي في إدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف نظيف.

وشهدت المباراة واقعة غريبة من نوعها حيث توقفت المباراة منذ الدقيقة 65 بسبب اعتراض لاعبي الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو التي من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.

ورفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدفاً للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.

وانفجر لاعبو الوداد غضباً في وجه الحكم، وطالبوه بالعودة إلى تقنية الفيديو “الفار”، لكنه تجاهل كل طلبات لاعبي الوداد مصرًا على استكمال اللقاء .

يُذكر أن توقف المباراة استمر لأكثر من ساعة كاملة، ليتخذ حكم اللقاء قراره بفوز الترجي بعد حصوله على قرار من الاتحاد الإفريقي بذلك الأمر لرفض لاعبي الوداد استكمال اللقاء.

