اخبار الرياضة

اختتام بطولة بني وليد لكرة القدم الخماسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت مساء أمس الجمعة بملعب الشماس بطولة بلدية بني وليد لكرة القدم الخماسية للموسم الثاني رمضان 2019، تحت شعار الرياضة تنافس أخلاق.. ثقافة، التي يرعاها المجلس البلدي بالمدينة بحضور عميد البلدية ومديري القطاعات في المدينة.

وقد شارك بالبطولة 16 فريقا قسّموا على 4 مجموعات كل مجموعة تكونت من 4 فرق وكانت المباراة النهائية والحاسمة بين فريق الأجيال وفريق الأوفياء، وانتهت بهدف دون رد لصالح الأوفياء.

وقبل تتويج الفريق الفائز قدمت مدرسة بني وليد للكاراتيه عروضا مميزة بمناسبة اختتام الدوري ومن ثم تم تسليم كأس البطولة لفريق الأوفياء بالإضافة إلى اختيار أفضل لاعب وأفضل هداف وأفضل حارس خلال البطولة التي أكد مسيروها على استمرارها السنوات المقبلة بعد النجاح الذي لاقته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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