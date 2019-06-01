قدامى أهلي طرابلس يتوجون ببطولة أبو سليم 

اُسدل الستار أمس الجمعة على بطولة أبوسليم لكرة القدم لقدامى الرياضيين للأندية والتي شارك في منافساتها 12 فريقا.

وحضر النهائي الدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بجانب رئيس نادي أبوسليم السيد حسين النائب وعدة شخصيات أخرى ببلدية أبو سليم وناديي الأهلي وأبو مليانة.

حيث توج الأهلي طرابلس باللقب بعد فوزه على أبو مليانة بركلات الترجيح بـ3 ركلات مقابل واحدة بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وشهدت المباراة التي أدارها الحكم الدولي السابق عادل الراعي تقلبات مثيرة على مدار الشوطين.

ففي الشوط الأول فرض أبو مليانة أفضليته واستطاع التقدم بهدف للاعبه مصطفى ناصف كما أهدر عدة فرص ثمينة وسط ارتباك كبير للاعبي الأهلي.

لكن الأهلي تمكن مع مطلع الشوط الثاني من إدراك التعادل عن طريق لاعبه الدولي السابق منير المبروك وعلى عكس مجريات اللعب استطاع أبو مليانة إحراز هدفه الثاني بعد مجهود رائع لنجمه يوسف السيليني.

وبينما كان لاعبو أبو مليانة يتأهبون للاحتفال بالفوز ومعانقة اللقب نجح البارع محمد الشوشان في إنقاد فريقه بهدف قاتل وأكثر من رائع.

ليتجه إثر ذلك الفريقان للاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بفضل تألق حارس مرماه صلاح برقو بتصديه لركلتين.

ويتوج بالتالي الأهلي بطلاً وسط فرحة غامرة لجماهيره الغفيرة بعدما أستلم كأس البطولة والقلائد الذهبية والجوائز التشجيعية.

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